РФ и Китай отказываются обсуждать запуски ракет КНДР на Совбезе ООН — Reuters 5 октября, 08:54 В начале октября КНДР выпустила баллистическую ракету по видимой траектории над Японией (Фото:Micha Brandli/Unsplash)

Россия и Китай отказываются обсуждать запуски ракет КНДР над Японией на Совбезе ООН, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов.

США официально предложили созвать заседание. Вашингтон также поддержали Франция, Албания, Норвегия, Ирландия и Великобритания.

«Китай и Россия заявили коллегам по Совбезу ООН, что они выступают против публичного обсуждения», — говорится в сообщении.

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Дипломаты утверждают, что Пекин и Москва ссылались на то, что реакция Совбеза ООН должна способствовать смягчению ситуации на Корейском полуостров.

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Форма обсуждения запусков ракет КНДР пока неизвестно.

Утром 4 октября КНДР выпустила как минимум одну баллистическую ракету по видимой траектории над Японией.

В ответ на это США и Южная Корея запустили пару баллистических ракет малой дальности ATACMS американского производства. Военные подтвердили, что южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя вскоре после запуска и разбилась, но обошлось без жертв.