Рекламирует возможности «непреодолимой ядерной контратаки». КНДР подтвердила испытание межконтинентальной баллистической ракеты 19 февраля, 09:22 КНДР подтвердила испытание межконтинентальной баллистической ракеты (Фото:REUTERS/Edgar Su/File Photo)

Власти Северной Кореи подтвердили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в субботу, 18 февраля. По ее словам, это показало способность КНДР нанести «непреодолимую ядерную контратаку».

Об этом сообщает агентство Reuters.

КНДР накануне выпустила межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15 «обучение с внезапным пуском». Так, ракета была протестирована в море у западного побережья Японии.

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"Неожиданный запуск межконтинентальных баллистических ракет... является фактическим доказательством последовательных усилий стратегических ядерных сил КНДР превратить свою способность смертельной ядерной контратаки в вражеские силы", - говорится в сообщении.

Субботний запуск ракеты, первый с 1 января, состоялся после того, как Пхеньян пригрозил «беспрецедентно упорным, сильным» ответом, поскольку Южная Корея и Соединенные Штаты готовятся к ежегодным военным учениям в рамках усилий противостоять растущим ядерным возможностям Северной Кореи.

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По данным государственного информационного агентства, ракета летела один час шесть минут и 55 секунд на высоте 5768 км, прежде чем точно попасть в заданную область на расстоянии 989 км в открытых водах. Hwasong-15 впервые опробовали в 2017 году.

В Северной Корее в ночь на 9 февраля провели парад в честь 75-летия основания армии. Там показали больше межконтинентальных баллистических ракет, чем когда-либо прежде.