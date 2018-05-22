Запрет сквозь десятилетия. Почему Китай наконец отказывается от ограничения рождаемости

Китай планирует снять все ограничения по рождаемости, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Таким образом власти Китая хотят снизить темпы старения населения, отмечает издание. Правозащитники указывали, что ограничение количества детей в семье нарушает права человека. Если государство больше не будет регулировать рождаемость, то это может также устранить и причины международной критики. Решение по снятию ограничений может быть одобрено или к концу этого или уже в следующем году.

Политика "одна семья-один ребенок" была введена в КНР в конце 70-х годов с целью ограничить рост численности населения.

Сколько штрафов взыскали официальные власти Китая за нарушение запрета

По данным китайского правительства, из-за политики одного ребенка на семью в стране не родилось примерно 400 млн детей. Для тех, кто хотел завести второго ребенка, были предусмотрены штрафы и другие виды наказания.

Со старением населения Китая и продолжением подобной политики появилась формула 4: 2: 1, которая описывает семью, где четверо бабушек и дедушек, двое работающих родителей и один ребенок. Это было чрезмерным бременем для работающих.

В Китае количество мужчин преобладает - пока на 100 женщин приходится 106 мужчин

Однако в последние годы на повестку дня вышла проблема стареющего населения. Начиная с 2013 года в Китае постепенно смягчалась политика ограничения рождаемости. В частности, двух детей разрешалось заводить жителям села в случае, если первой рождалась девочка, а также если один из родителей - единственный ребенок в семье.

С 1 января 2016 власти Китая позволили одной семье иметь двоих детей. Это привело к бурному росту рождаемости в стране. По данным журнала The Economist, с 1980-го года китайские власти собрали более 300 млрд долларов штрафов за нарушение запрета. Считается, что самый высокий штраф - более 1 млн долларов - был назначен в 2014 году. Его насчитали кинорежиссеру Чжан Имоу и его жене за то, что они позволили себе завести третьего ребенка.

Молодое поколение не хочет рожать

Значительного роста рождаемости в Китае после снятия ограничений ожидать не стоит, заявил старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени Птухи Борис Кример. По его словам, сейчас общество страны модернизировалось, многие переезжает в города, получает образование. Рождение детей не является для них приоритетным. Поэтому жители города никоим образом не отреагируют на такие шаги китайских властей, считает эксперт.

"В сельской местности рост рождаемости возможен, причем не столько за счет рождаемости, сколько за счет зарегистрированных детей. Есть такая информация, что в Китае в сельской местности политика ограничения рождаемости не работала.

С 1 января 2016 года власти Китая позволили одной семье иметь двоих детей

То есть детей рожали, но не регистрировали. Сколько их - трудно сказать, таких оценок нет. То есть, могут просто зарегистрировать тех детей, которые уже есть", - отметил демограф.

В Китае сейчас живет 1,4 млрд людей. Однако эта цифра приблизительна, отметил президент Украинской ассоциации китаеведов Виктор Киктенко. По оценкам западных демографов, которые используют не информацию переписи, а косвенные данные о потребленной воде и электроэнергии, население в Китае уже может достигать даже 2 млрд человек.

"На сегодня давление на молодежь и на последующие поколения такое огромное, что через 10 или более лет на каждого китайца будет приходиться несколько пенсионеров. Конечно, невозможно будет для них платить пенсию и так далее. Снятие этих ограничений должно решить вопрос в следующие 10-20 лет и выровнять ситуацию", - сказал Киктенко.

Из-за ограничений рождаемости в китайских семьях родители хотели больше мальчиков. Поэтому женщины часто делали аборты, если узнавали, что у них должна родиться девочка. В результате в Китае количество мужчин преобладает - пока на 100 женщин приходится 106 мужчин.