В оппозиции Германии призвали ограничить выдачу виз россиянам 22 августа, 11:39 Немецкая оппозиция присоединилась к призывам ограничить выдачу виз россиянами из-за войны в Украине (Фото:Kevin Woblick/Unsplash)

Представители оппозиционного блока Германии из ХДС/ХСС призвали прекратить выдачу виз россиянам из-за войны РФ против Украины.

Об этом сказала заместитель главы парламентской группы ХДС/ХСС Андреа Линдгольц в интервью газете Bild, пишет DW.

«Визы россиянам для проведения отпусков должны быть отменены. Этот про то, чтобы дать четкий сигнал населению РФ», — сказала она.

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Линдгольц добавила, что Федеральное правительство не должно «вновь выступать против европейских партнеров».

Депутат Европарламента, член ХДС Деннис Радтке, говоря о запрете выдачи виз россиянам заявил, что это «не только война Путина».

«Невыносимо, что россияне отдыхают в Европе и тратят свои деньги, будто ничего не произошло. Каждый, кто хочет остановить Путина, не должен ослаблять давление, а увеличить его, запретив туристические визы для россиян», — резюмировал он.

Инфографика: НВ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.



Идея полного запрета на въезд в западные страны для россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли границы для граждан РФ.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Эстония приняла решение с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.

В МИД РФ заявили, что скоро «ответят» на инициативы ряда стран ЕС ограничить или прекратить выдачу виз гражданам страны-агрессора.

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