Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам РФ и Беларуси на год 23 марта, 13:27 Чехия внесла изменения в документ о запрете выдачи виз гражданам РФ и Беларуси (Фото:Martin Krchnacek/Unsplash)

Чехия продлила запрет на выдачу виз и разрешений на долговременное проживание для граждан России и Беларуси до 31 марта 2024 года.

Соответствующее постановление одобрило чешское правительство, пишет СТК.

Также в документ внесли изменения, согласно которым россияне и белорусы при наличии гражданства другой страны больше не смогут оформлять чешскую визу и разрешение на долговременное проживание.

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Чехия приостановила выдачу виз гражданам РФ, а затем и Беларуси, с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину.

Также Прага запретила безвизовый транзит через свои аэропорты и прямой въезд на территорию Чехии российских туристов из стран, не входящих в Шенгенскую зону.

Заявление на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами и белорусами, не рассматриваются до сих пор.

Теперь такой запрет распространился на россиян и белорусов со вторым гражданством.

25 октября 2022 года Чехия закрыла въезд россиянам по шенгенским визам.

Перед этим вступило в силу решение Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.