Болгария планирует запретить импорт семян подсолнечника из Украины 20 сентября, 08:39 Сбор урожая в Киевской области начало августа 2022 года в Киевской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Болгария в ближайшее время планирует ввести запрет на импорт семян подсолнечника из Украины на фоне протестов фермеров, которые вспыхнули по всей стране.

Об этом заявил премьер-министр страны Николай Денков после переговоров с комитетом аграриев-митингующих, сообщает БНР.

Он отметил, что импорт украинского подсолнечника продолжится после согласования с Киевом определенной квоты.

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«Относительно подсолнечника, вскоре обсудим это с премьер-министром Украины, где я объясню, что мы рассмотрели во время сегодняшних обсуждений, что будет определенная квота для Болгарии, и эта квота будет разрешена для ввоза в Болгарию только после того, как мы определим, насколько большой она будет и что именно это будет означать. В ближайшее время мы не позволим импорта подсолнечника из Украины», — сказал Денков.

Переговоры проходили на фоне акции протеста под зданием Совета министров. Однако встреча не завершилась четким ответом, будут ли прекращены протесты аграриев.

Министр финансов Болгарии Асен Васильев уточнил, что импорт подсолнечника из Украины будет разрешен тогда, когда будут четкие объемы, согласованные между аграриями и перерабатывающей промышленностью.

Денков заявил, что сейчас ведутся переговоры между Еврокомиссией и Украиной вместе с министрами сельского хозяйства государств-членов о том, можно ли включить другие продукты в уже введенные запреты.

Фермеры заявили, что решение о прекращении протестов они примут только в том случае, если протестующие увидят и одобрят обязательства, которые взяли на себя власти.

18 сентября фермеры в Болгарии начали протесты по всей стране из-за решения парламента разблокировать импорт сельскохозяйственных продуктов из Украины.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии после этого заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

В правительстве предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий после того, как Польша, Венгрия и Словакия заявили об эмбарго на импорт украинских зерновых.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович также заявил, что его страна является транзитной страной и не будет импортировать украинское зерно.