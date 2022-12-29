Пьянство и секс-услуги. В Британии разгорелся скандал из-за того, как ведут себя некоторые члены парламента в заграничных поездках 29 декабря, 18:28 Эксклюзив НВ На фото — премьер-министр Риши Сунак выступает перед депутатами Палаты общин британского парламента. На днях в его офисе сообщили, что крайне обеспокоены сообщениями о ненадлежащем поведении отдельных парламентариев (Фото:UK Parliament / Jessica Taylor / Handout via REUTERS)

Сразу несколько иностранных изданий сообщили о случаях ненадлежащего поведения британских депутатов во время их визитов за границу. НВ собрал все, что об этом известно.

Много алкоголя, громкие вечеринки и визиты в бордели — так некоторые депутаты британского парламента проводят время в зарубежных поездках для межпартийных парламентских групп (APPG). Об этом на основе свидетельств самих депутатов из Палаты общин, а также пэров из Палаты лордов, дипломатов и других чиновников сообщило американское издание Politico.

Видео дня

По словам одного из депутатов, во время визита в страну Юго-Восточной Азии его коллега из Консервативной партии интересовался у организаторов местонахождением ближайшего публичного дома. А его однопартиец регулярно оставался в принимающей стране после отъезда остальной делегации, чтобы удовлетворить свой «интерес к [местным] женщинам».

Тем временем высокопоставленный депутат от Лейбористской партии, находясь за границей, проявлял особое расположение к «русским девушкам». Чиновники же принимающего государства не вмешивались в ситуацию, поскольку стремились сохранить свое влияние в Вестминстере.

Другой источник в правительстве сообщил британской газете The Times, что во время визита группы APPG в одну из диктатур в гостиничных номерах депутатов ждали секс-работницы. И хотя доказательств того, что политики об этом знали или что они воспользовались секс-услугами, нет, подобная ситуация создает немалые риски.

«Если враждебному государству удастся получить фотографии, там позаботятся о том, чтобы точно знать, что произошло, — комментирует британский высокопоставленный чиновник. — И тогда они [руководители враждебного государства] могут извлечь из этого выгоду».