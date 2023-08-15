Данилов убежден, что за взрывом в Махачкале стоит Кремль 15 августа, 21:44 Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины / Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что за взрывом на заправке в Махачкале стоит Кремль. Он назвал инцидент «старой тактикой» диктатора РФ Владимира Путина.

«Я более чем уверен, что то, что произошло в Дагестане — это террористический акт, который совершила РФ», — сказал он в эфире телемарафона.

По словам Данилова, Кремль пытается «постоянно держать в напряжении» российское население. По его словам, если население РФ будет расслабленным, «они начнут что-то думать головой».

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Данилов также напомнил о серии терактов в РФ 4−16 сентября 1999 года, когда погибли 307 человек. По мнению многих наблюдателей и аналитиков, эти взрывы были организованы русской ФСБ.

«Это старая тактика. Мы помним, когда Путин избирался президентом, они не гнушались тем, чтобы взрывать дома своим жильцам», — напомнил Данилов.

14 августа росСМИ сообщили, что в российской Махачкале вечером произошел взрыв на заправке, в «одном из самых людных мест города».

Российские правоохранители утверждают, что взорвалась якобы аммиачная селитра, которая хранилась рядом с автозаправкой.

По данным российских властей, погибли 35 человек, еще более 100 пострадали, но Telegram-каналы утверждают, что число жертв может быть больше.