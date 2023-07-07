В МИД Британии предостерегли оккупантов от провокаций на ЗАЭС 7 июля, 20:46 Глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил, что недопустимо пренебрегать безопасностью на ЗАЭС (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил, что страна-оккупант РФ не должна пренебрегать правилами ядерной безопасности на захваченной Запорожской атомной электростанции.

Об этом политик написал в своем Twitter.

«Россия не должна ставить под угрозу безопасность Запорожской АЭС», — заявил глава внешнеполитического ведомства Великобритании.

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Глава МИД также добавил, что контроль за ядерной и технологической безопасностью на Запорожской АЭС следует передать представителям МАГАТЭ.

«МАГАТЭ должно получить полный доступ для инспектирования станции и обеспечения ядерной безопасности», — резюмировал Джеймс Клеверли.

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Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, которые находятся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиванию, прибегают к похищениям и заставляют подписать контракт для работы с Росатомом.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.

