Заплатит ли Трамп за свою ложь? Мировые СМИ – о том, как спецпрокурор Мюллер "сгущает тучи" вокруг президента США

На протяжении минувшей недели главной темой в американских СМИ оставались новые итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы 2016 года и возможном сговоре штаба Дональда Трампа с Москвой.

В первую неделю декабря комиссия Мюллера обнародовала ряд судебных материалов, которые "сгустили тучи" вокруг американского президента, как отмечает СNN.

Во-первых, Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа, признался в даче ложных показаний Конгрессу о строительном проекте башни Trump Tower в Москве. Изначально юрист утверждал, что проект был свернут на раннем этапе предвыборной кампании, однако на самом деле переговоры компании Трампа с российской стороной продолжались гораздо дольше. По словам Коэна, он солгал конгрессменам из желания продемонстрировать свою приверженность Трампу - и чтобы подкрепить его заявления об отсутствии связей с Россией. Ранее Коэн также признал себя виновным в финансовых махинациях и тайных попытках повлиять на выборы путем выплаты сотен тысяч долларов за молчание двум женщинам, заявившим о связях с Трампом.

Смотрите также

Во-вторых, в предоставленных спецпрокурором документах сообщается, что экс-советник президента Трампа Майкл Флинн передал следователям "информацию о содержании и обстоятельствах взаимодействия между переходной командой (нового президента) и чиновниками из российского правительства".

Во-третьих, в специальном письме к суду, обнародованном 7 декабря, Мюллер пишет о том, что Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, ранее предоставлял следствию ложную и неполную информацию. Речь идет в том числе о тайных контактах Манафорта, лобирующего деятельность пророссийских сил в Украине, с администрацией Трампа уже после его вступления в должность.

Одновременно с этими разоблачениями экс-директор ФБР Джеймс Коми 7 декабря дал показания перед членами двух комитетов Палаты представителей. В них он заявил, что еще в июле 2016 года ФБР открыло расследование в отношении четырех американцев, подозреваемых в связях с Россией и ее попытками вмешательства в выборы. Коми заявил, что это были люди, имевшие отношение к штабу Дональда Трампа.

На этом фоне мировая и американская пресса пытается проанализировать, что принесет Трампу расследование спецкомиссии Мюллера. НВ предлагает перевод наиболее интересных материалов западных СМИ.

The Washington Post, США

В то самое время когда американцы начинали осознавать, что враждебная иностранная держава [Россия] предпринимала активные шаги, чтобы предопределить исход выборов президента, Трамп и его советники утверждали, что не имели никаких контактов с Россией [в ходе избирательной кампании 2016 года].[…]

После того, как Трамп занял президентский пост в феврале 2017-го, он снова открестился от такого сотрудничества. "Нет. И никто из тех, кого я знаю [не контактировали с российской стороной]", - сказала президент журналистам в ответ на вопрос о том, контактировал ли с Россией кто-либо из его советников. "Я не имею ничего общего с Россией. Как и ни один человек из тех, с кем я имею дело, насколько мне известно", - сказал тогда Трамп.

Теперь же стало ясно, что это неправда.

Ветераны прошлых сражений за Белый дом отмечают, что такое обширное взаимодействие с представителями иностранного государства-оппонента на редкость необычно

Старшие дети Трампа, Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп, общались с россиянами, предлагавшими помочь кандидату от республиканцев.

Муж Иванки Джаред Кушнер, главный советник кампании Трампа; глава его избирательного штаба Пол Манафорт; личный адвокат Трампа Майкл Коэн; и его самый постоянный политический советник, Роджер Стоун, также имели контакты с гражданами России.

Ветераны прошлых сражений за Белый дом отмечают, что такое обширное взаимодействие с представителями иностранного государства-оппонента на редкость необычно.

"По своей сути это отличается от всего, о чем я когда-либо слышал ранее", - говорит Тревор Поттер, выступавший в качестве главного советника президентской кампании сенатора Джона Маккейна в 2008 году. Он отметил, что Маккейн путешествовал по всему миру в качестве члена Сената, но его контакты с иностранными госчиновниками, как правило, были согласованы с Госдепартаментом США и касались вопросов политики, а не личных дел или его собственных избирательных забот.

The Guardian, Великобритания, редакционная статья

Тот факт, что президент Трамп является почти паталогическим лжецом – человеком, безразличным к миру до тех пор, пока дело не касается удовлетворения его сиюминутных грубых желаний – стал очевиден с тех пор, как он впервые появился в общественном поле Нью-Йорка как торгаш недвижимостью. В каком-то смысле именно эти его качества - или пороки - принесли Трампу президентство. Они сделали его узнаваемым для миллионов разгневанных и растерянных американцев в качестве звезды телевизионных реалити-шоу. Они также сделали его полезным инструментом для более умных и стратегически ориентированных игроков, от Владимира Путина до братьев Кох [американские миллиардеры, главные спонсоры Республиканской партии], которые последовательно использовали Трампа для продвижения своих собственных задач и ослабления американского государства как изнутри, так и за рубежом.

Один из главных вопросов, связанных с успехом Трампа, всегда заключался в том, заплатит ли он сам за свою ложь - или же платить будут только США вместе с остальным миром

Один из главных вопросов, связанных с его успехом, всегда заключался в том, заплатит ли он сам за свою ложь - или же платить будут только США вместе с остальным миром. Контуры ответа прояснились на прошлой неделе благодаря подвижкам в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и одновременному расследованию прокуратурой штата Нью-Йорк действий личного адвоката Трампа Майкла Коэна - человека, однажды сказавшего, что "примет пулю" за Трампа. Последний платил ему $500 тыс. в год за эту преданность. […]

Все аспекты характера Трампа годами были предметом всеобщего обозрения. Нет более убедительных доказательств невежества и нечестности президента, или же его неизменной веры в глупость своей аудитории, чем его собственные публичные речи и твиты. Теперь же недостатки его характера и интеллекта начинают сказываться даже на его собственных сторонниках.

Его непредсказуемое и импульсивное упорство в торговой войне с Китаем дестабилизировало фондовые рынки во всем мире. Как долго его партия будет продолжать защищать его? Ставленники республиканцев составляют большинство в Верховном суде. Двадцать сенаторов-республиканцев должны будут проголосовать против Трампа за импичмент для успеха такого голосования в Сенате. Наиболее пугающим аспектом нынешней ситуации является то, что выживание Трампа [на посту президента], в конечном итоге, может зависеть от политики, а не от законов, которых он когда-то обещал придерживаться в своей президентской клятве.

CNN, США

Президент Дональд Трамп ушел с головой в свою любимую тактику отвлечения и отрицания, однако даже его навыки в создании альтернативных историй не способны замаскировать растущую угрозу, перед лицом которой он оказался из-за специального прокурора Роберта Мюллера.

В субботу, 8 декабря, Трамп объявил об отставке главы аппарата Белого дома Джона Келли, отверг новые разоблачения в рамках российского расследования, дал пощечину давним противникам и поощрил насильственные демонстрации, ставшие вызовом для его бывшего друга, президента Франции Эммануэля Макрона.

И хотя он по-прежнему может подбрасывать новые информационные поводы, чтобы переключить СМИ, президент, похоже, бессилен остановить неустанное внимание Мюллера к его собственным действиям в ходе избирательной кампании 2016 года и последующих лет.

Глубина правовых и политических трудностей для президента станет ясна только тогда, когда Мюллер представит окончательный отчет

Ряд обнародованных на прошлой неделе судебных материалов, связанных с российским расследованием, лишь усилил уязвимость президента и поднял новые вопросы о том, сотрудничал ли его штаб с Россией, пытавшейся вмешаться в ход избирательной кампании в США. […]

Ни один из документов не ведет к уголовному расследованию против самого президента. Однако косвенно они рассказывают историю о предположительно сомнительном поведении Трампа – на тот момент кандидата от Республиканской партии. […]

В то же время Трамп и его юридическая команда настаивают, что президент чист. […]

Глубина правовых и политических трудностей для президента станет ясна только тогда, когда Мюллер представит окончательный отчет - а команда Трампа сможет оспорить его выводы и выступить в защиту. Однако ситуация все больше похожа на то, что президентские опровержения и отвлекающие маневры не успевают за ускоряющимся темпом специального расследования.

The New York Times, США

Последние разоблачения прокуроров, расследующих [действия] президента Трампа и его команды, рисуют портрет кандидата, который лично руководил незаконной схемой манипулирования выборами 2016 года и чьи советники имели больше контактов с Россией, чем сам Трамп когда-либо признавал.

Прокуроры в Нью-Йорке считают, что обвинение может быть выдвинуто против Трампа, если он не будет переизбран

Согласно версии, которую выстраивают спецпрокурор Роберт Мюллер и нью-йоркские прокуроры, Трамп продолжал тайно искать возможности вести бизнес в России в самый разгар своей президентской кампании, даже вопреки тому, что российские представители прилагали все больше усилий, чтобы повлиять на него. Кроме того, согласно отчетам спецрасследования, Трамп – в нарушение закона о финансировании избирательной кампании - распорядился о тайных выплатах двум женщинам, чтобы пресечь распространение историй о своем непристойном поведении.

В обвинительном акте, обнародованном в пятницу, 7 декабря, прокуроры ясно дали понять, что они рассматривают попытки личного экс-адвоката Трампа Майкла Коэна замять эти истории как искажение демократических выборов. В широком смысле они фактически обвинили президента в обмане избирателей, поставив под сомнение законность его победы.

8 декабря Трамп отверг эти обвинения, а его адвокат Рудольф Джулиани попытался минимизировать важность любых возможных нарушений финансирования избирательной кампании. Демократы, однако, заявили, что могут начать процедуру импичмента.

И хотя в Министерстве юстиции США преобладает мнение, что действующему президенту не могут быть предъявлены обвинения, это не означает, что президент не может быть обвинен после ухода с должности. Прокуроры в Нью-Йорке изучили срок давности по нарушениям финансирования избирательной кампании и считают, что обвинение может быть выдвинуто против Трампа, если он не будет переизбран [на второй президентский срок].