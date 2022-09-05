Запасы оружия в ЕС истощаются — Боррель

5 сентября, 18:03
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Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Поскольку страны-члены ЕС продолжают отправлять оружие и боеприпасы в Украину, его запасы в блоке истощаются.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время брифинга.

«Военные запасы большинства государств-членов были, я бы не сказал, исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы обеспечиваем большой потенциал для украинцев», — сказал он.

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Также Боррель призвал страны ЕС лучше координировать свои расходы на военную технику.

«Его (запас — ред.) нужно пополнить. Лучший способ пополнения — делать это вместе. Это будет дешевле», — добавил он.

Боррель предупредил, что если страны-члены будут продолжать расширять свои военные возможности таким же образом, «результатом будет большая трата денег».

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Глава европейской дипломатии также выразил сожаление по поводу того, что ЕС упустили возможность начать обучение украинских вооруженных сил год назад, за много месяцев до того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение.

«К сожалению, мы этого не сделали, и сегодня мы сожалеем. Мы сожалеем, что в августе прошлого года мы не последовали этой просьбе, не выполнили эту просьбу», — сказал он.

Если бы ЕС отреагировал в то время, сказал Боррель, «мы были бы в лучшей ситуации».

При этом бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен призывает США не сомневаться с помощью Украине в объемах, которые позволят ей победить и обеспечить длительный мир — из соображений, что это в интересах самих Соединенных Штатов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Евросоюз Оружие Российская агрессия Военная помощь Жозеп Боррель Война России против Украины

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