Спутниковые снимки нескольких российских заводов по ремонту бронетехники свидетельствуют о том, что Россия продолжает полагаться на восстановление своих запасов бронетехники советских времен , пишут аналитики Института изучения войны в своем новом отчете.

Специалисты ISW обратили внимание на обнародованные в Х выводы OSINT-аналитиков, которые отслеживают оборудование на российских военных складах и ремонтных предприятиях с помощью спутниковых снимков.

Обновленный анализ фотографий с российских бронетанковых ремонтных заводов (БТРЗ), которые ремонтируют поврежденную бронетехнику и восстанавливают «законсервированную» технику, показал, что большинство боевых бронированных машин (ББМ), которые Россия забирает со складов консервации, уже не находятся в настолько хорошем состоянии, чтобы их можно было немедленно развернуть на фронте — как Россия могла это сделать в начале полномасштабной войны.

OSINT-аналитик, на которого ссылается ISW, подсчитал, что 81-й БТРЗ в Армавире (Краснодарский край РФ), вероятно, ежегодно восстанавливает до 200 БТР-70/80/82 с 2023 года. На этом заводе ремонтируют и модернизируют бронетранспортеры БТР-70/80 со старых складов, а также, вероятно, ремонтируют поврежденные БТР с поля боя.

144-й БТРЗ в Екатеринбурге (Свердловская область РФ) является единственным заводом, на котором в России восстанавливают старые боевые машины десанта БМД, а также ремонтируют БМП-2 и БМД-2. Этот завод, вероятно, ежегодно восстанавливает от 100 до 150 БМД-2 БМД и БТР-Д.

Также оценивается, что Арзамасский машиностроительный завод в Арзамасе (Нижегородская область РФ), вероятно, ежегодно производит более 500 бронетранспортеров БТР-82. В то же время спутниковые снимки зафиксировали накопление корпусов бронетехники в этой локации. Это может свидетельствовать о том, что завод либо увеличивает объемы производства, либо занимается ремонтом поврежденных БТР. Производственные мощности Арзамаса остаются неуточненными, но, вероятно, высокими из-за большого количества БТР-80/82, которые российские войска теряют в Украине, и учитывая то, как быстро российские войска пополняют запасы этих машин.

OSINT-аналитики также оценивают, что Курганмашзавод в Курганской области РФ, вероятно, ежегодно производит от 100 до 120 БМД-4М, примерно 360 БМП-3 и от 20 до 30 БТР-МДМ.

В ISW добавляют, что на протяжении всей войны Россия в своих наступательных операциях полагалась на запасы бронетехники советских времен, чтобы компенсировать высокие потери. Однако этот ресурс является ограниченным и приближается к точке уменьшения его доступности, напоминают специалисты.

ISW использует термин «point of diminishing availability», близкий к экономическому понятию «point of diminishing returns» в промышленном производстве и других областях. Речь идет о моменте, когда те же затраты или вложенные ресурсы приводят ко все меньшему и меньшему увеличению объема производства или выгоды.

Специалисты Института изучения войны отмечают, что российские войска все чаще используют мотоциклы и багги вместо бронетехники вдоль линии фронта в Украине из-за высоких потерь техники в конце 2023 и 2024 годов. Британский международный институт стратегических исследований (IISS) в феврале 2025 года оценил, что российские войска потеряли более 3700 БМП и БТР только в 2024 году.