Сколько крылатых ракет у врага. Специалист называет точные цифры и утверждает, что 600 ракет Украина ранее передала РФ в счет долгов за газ 24 мая, 22:18 Военный эксперт Михаил Жирохов убежден: говорить о том, что армия РФ достигла критически низкого уровня запасов крылатых ракет, пока рано (Фото:DR)

Военный эксперт Михаил Жирохов — о количестве и состоянии крылатых ракет, которыми Россия обстреливает Украину.

Те крылатые ракеты, которыми россияне обстреливают Украину — Х-55, Х-555 и Х-22 — это боеприпасы еще советского производства, которые уже не изготавливаются, утверждает Михаил Жирохов, военный эксперт и исследователь истории авиации. «Сейчас у них [россиян] есть серийное производство крылатых ракет Х-101/Х-102, Калибр и фактически все, — говорит NV Жирохов, — Разве что планируют запустить в серийное производство еще крылатую ракету Х-50 Орион».

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Что касается запасов советских крылатых ракет, то, по словам эксперта, они еще достаточно велики. «Вспомните хотя бы, что в 1999-м только Украина передала россиянам около 600 крылатых ракет Х-55 [в счет долгов за газ]», — подчеркивает Жирохов.

Также он рассказал, что сейчас россияне пытаются самостоятельно производить ракеты Х-55 из рабочих компонентов от списанных советских боеприпасов. Но это скорее единичные случаи, а не серийное производство.

В то же время, после распада СССР россияне ежегодно производили по несколько десятков крылатых ракет и после 2008-го это производство стало стабильным. «А сейчас вообще работают в три смены, адаптируют электронику под китайские компоненты и наращивают производство», — говорит Жирохов. И добавляет, что несмотря на то, что у россиян есть проблемы с производством ракеты Калибр, но Х-101 они собирают стабильно и в разы больше, чем делали это до полномасштабного вторжения в Украину.

«Поэтому, учитывая уже использованные крылатые ракеты, я бы сейчас говорил об общем запасе где-то в полторы тысячи ракет», — подводит итог военный эксперт. Исходя из этого, говорить, будто армия РФ достигла критически низкого уровня запасов крылатых ракет, пока рано.

«К тому же, еще есть неприкосновенный запас, возможно, 10−20%, который россияне придерживают на складах на случай столкновения с НАТО, о котором они постоянно говорят», — отмечает Жирохов.

Инфографика: NV

Напомним, после того, как план России погрузить Украину в блэкаут путем массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре потерпел фиаско, враг изменил тактику. Теперь российская армия едва ли не каждую ночь проводит демонстративные массированные взлеты стратегических бомбардировщиков, которые наносят комбинированные удары малым количеством крылатых ракет разных типов. Изменились и цели, по которым враг пытается наносить свои удары.

Полную версию интервью с Михаилом Жироховым о стратегической авиации врага читайте здесь.