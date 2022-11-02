«Катастрофическая ошибка». Путин ослаблен войной, но пока перемен в Кремле ждать не стоит — Reuters 2 ноября, 16:25 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин ослаблен войной против Украины, но пока перемен в Кремле ждать не стоит, сообщает Reuters со ссылкой на западного чиновника.

«Он был ослаблен этой поистине катастрофической ошибкой. Мы видим, как российские военные унижены Украиной на поле боя», — сказал западный чиновник на условиях анонимности.

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По его словам, люди видят, что Путин совершил большую ошибку.

«Это должно означать, что люди больше говорят о преемственности, они больше говорят о том, что будет дальше, они воображают жизнь после», сказал он.

Однако, по мнению чиновника, перемен в Кремле пока ждать не стоит.

1 ноября британский таблоид The Sun написал, что якобы располагает косвенными подтверждениями заболеваний Владимира Путина.

Издание ссылается на электронные письма, в которых близкий к Кремлю источник в российских спецслужбах будто бы подтверждает, что у Путина диагностировали раннюю стадию болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы.