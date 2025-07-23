Израильский Кнессет впервые принял декларацию о суверенитете страны над территориями на Западном берегу Иордана

Палестинцы в палатках в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, 29 мая 2025 года (Фото: REUTERS/Hatem Khaled)

Кнессет Израиля в среду, 23 июля, одобрил декларативный документ в поддержку «применения израильского суверенитета к Иудее, Самарии и долине Иордана» — территорий на Западном берегу. Об этом сообщает The Jerusalem Post .

Голосование прошло с большим отрывом — 71 против 13, отмечает издание.

The Jerusalem Post добавляет, что предложение имело исключительно декларативный характер и не имело никаких операционных или законодательных последствий. В тексте инициативы утверждается, что регионы Иудеи, Самарии и долины Иордана являются «неотъемлемой частью исторической родины еврейского народа».

Также авторы ссылаются на события 7 октября 2023 года и широкий национальный консенсус против создания палестинского государства как основания для укрепления израильского присутствия на этих территориях.

Депутат Дан Иллоуз заявил во время дебатов, что «впервые в истории израильский Кнессет выражает поддержку суверенитета в Иудее и Самарии».

29 мая правительство Израиля согласовало строительство 22 новых поселений на оккупированном Западном берегу Иордана. Это самое большое расширение страны за последние десятилетия.

Около 700 тысяч израильских поселенцев живут среди 2,7 миллиона палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме — территориях, которые Израиль захватил у Иордании во время войны 1967 года.

Позже Израиль аннексировал Восточный Иерусалим, что не было признано большинством стран, но формально не распространил свой суверенитет на Западный берег. Палестинцы считают расширение поселений препятствием для своих стремлений создать независимое государство в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, включая оккупированный Восточный Иерусалим.