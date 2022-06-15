«В их головы дошло». Запад начинает понимать, что россияне — это коллективный Путин — Климкин 15 июня, 15:20 Цей матеріал також доступний українською Празднование Дня России в Санкт-Петербурге, 12 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Лидеры стран Запада лишь сейчас в полной мере осознали угрозу, исходящую от России, в том числе в связи с имперскими амбициями Владимира Путина, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Хотя Путин и говорит, что распад СССР — это величайшая геополитическая катастрофа ХХ века, однако «мечтает он на самом деле об империи, а не о Советском Союзе». «Он хочет быть меньше Сталиным и больше Петром I», — убежден Климкин.

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Об этом он заявил в интервью Елене Трибушной, украинской журналистке и ведущей YouTube-канала Є питання.

В ответ на уточняющий вопрос о том, понимают ли масштаб амбиций российского диктатора западные лидеры, включая Бориса Джонсона и Джо Байдена, Климкин подчеркнул: «Все понимают. А Макрон с Шольцем — помните, как они по полтора часа выслушивали его исторические лекции? Они все прекрасно это понимают, поэтому они и водят все эти „танцы“ вокруг него — давайте поговорим о том, давайте поговорим о сем, а потом — а унижать, а не унижать, а потом — давайте подумаем о Версале, а потом — если Путина зачистить, а что будет с этой Россией?»

Бывший глава МИД Украины рассказал, что ранее на Западе считали, будто «россияне будут все такими антивоенными-антивоенными».

«А мы им говорили, что россияне — это коллективный Путин. Теперь в их головы это дошло, и они поняли, что это не сегодня, не завтра, а на поколение — это враг, который на Украине не остановится. Раньше, когда мы это говорили, они отвечали «ну ладно», «ну такое, лозунг», «ну, мы понимаем, что вы хотите защититься». А теперь в них это зашло, причем совершенно серьезно зашло, поэтому речь не только о Байдене с Джонсоном, речь и о других европейцах, потому и существует Рамштайн «, — убежден Климкин.

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