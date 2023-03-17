«Исторический сигнал». Западные лидеры поприветствовали решение об ордере МУС на арест Путина 17 марта, 19:21 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Gerdo/Pool via REUTERS)

Министры стран Европы приветствуют решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что российский диктатор несет ответственность за военные преступления.

«Путин, несомненно, несет ответственность за военные преступления, а также должен предстать перед судом за преступление агрессии. Я приветствую тот факт, что Международный уголовный суд (МУС) согласился выдать ордер на арест Путина», — заявил он.

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Решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина поздравил и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Никакой безнаказанности для тех, кто нарушает международное право», — отметил он в Twitter.

В решении о выдаче ордера на арест президента России премьер-министр Эстонии Кая Каллас видит «еще один шаг к судному дню».

«Издавая первый ордер на арест Путина, МУС посылает исторический сигнал: все зверства против Украины являются следствием преступной политики российских лидеров. Напоминаем, что никто не имеет иммунитета, даже главы государств. Российский режим будет привлечен к ответственности», — написала премьер-министр Эстонии в Twitter.

Взял в известность заявление прокурора Международного уголовного суда о возбуждении дела против президента Путина и Марии Львово-Беловой и глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра.

«Нидерланды поддерживают МУС в его важной задаче борьбы с безнаказанностью за военные преступления и преступления против человечности. Мы сделаем все возможное, чтобы МУС мог безопасно и независимо выполнять эту сложную задачу», — написал Гукстра в Twitter.

Международный уголовный суд в Гааге в пятницу, 17 марта, выдал ордер на арест российского диктатора Путина, который обвиняется в совершении военных преступлений в Украине.

Инфографика: NV

Ранее газета NYT со ссылкой на источники сообщила, что МУС планирует открыть два дела по военным преступлениям России против Украины — о похищении украинских детей и подростков, которых отправляли на «перевоспитание» в лагеря в РФ, а также о преднамеренных атаках россиян на гражданскую инфраструктуру.