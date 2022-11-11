«Риск, на который мы пошли с расчетом». Западное оружие может попасть из Украины в Иран — министр обороны Британии 11 ноября, 20:08 Бен Уоллес (Фото:England.Tristan Fewings/Pool via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что существует риск попадания предоставленного Украине западного оружия в Иран, однако такое оружие не содержит передовых технологий, и поэтому большого беспокойства этот факт не вызывает.



Об этом Уоллес сказал в интервью Sky News.

Глава минобороны сообщил, что его ведомство изучает сообщения о том, что Москва доставила британские и американские противотанковые и зенитные ракеты в Иран вместе со 140 миллионами евро в обмен на десятки беспилотников, предназначенных для использования против Украины.



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«Конечно, мы не хотим, чтобы такие вещи происходили. Но, по сути, это риск, на который мы пошли, когда решили, что важно помочь Украине», — сказал он.



Уоллес отметил, что эта ситуация имеет и обратный эффект: Великобритания и ее союзники по НАТО смогли извлечь урок из российского оружия, захваченного украинцами.



«Россия потеряла значительное количество своих возможностей класса А - они были захвачены сотнями и тысячами. Это удивительная возможность для стран НАТО понять технологии, которые используются в российском оборудовании, и это даст нам очень важное стратегическое преимущество в будущем», — пояснил министр.

Уоллес добавил, что противотанковые ракеты NLAW, которые Британия передала Украине и которые могли оказаться в руках Ирана, являются чрезвычайно эффективным вооружением, которое все же не оснащено технологиями следующего поколения.

«Это будет означать, что будут существовать различия между тем, что разрабатывают иранцы - если они имеют ядерное оружие, - и тем, что имеем мы, и то же самое касается американских Javelin... Поэтому я не особо беспокоюсь. Но, конечно, это был риск, на который мы пошли с расчетом», – подчеркнул он.



Sky News во вторник, 8 ноября, со ссылкой на неназванный источник в службе безопасности сообщило, что страна-агрессор Россия в обмен на иранские дроны-камикадзе отправила Тегерану 140 млн евро наличными и захваченное британское и американское вооружение — британскую ПТРК NLAW, американские ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger.

