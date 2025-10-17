Япония выделит Украине первые средства от замороженных российских активов уже в 2026 году

Первые средства от Японии за счет доходов от замороженных российских активов Украина получит в 2026 году (Фото: Roméo Arnault \ Unsplash)

Украина получит первые средства от Японии за счет доходов от замороженных российских активов уже в начале 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина в пятницу, 17 октября.

В 2025-м министр финансов Сергей Марченко и руководитель Офиса Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Украине Хидеки Мацунага подписали кредитный договор.

Реклама

Он предусматривает предоставление украинской стороне займа в размере 471,9 млрд японских иен (более $3 млрд). Обслуживание и погашение кредита будет осуществляться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских активов.

По словам Минфина, эти средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом около $50 млрд. Они будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета для поддержки экономики и развития Украины.

Заместитель министра финансов Ольга Зыкова сообщила, что с 2022 года Япония предоставила Украине $8,7 млрд бюджетной помощи, из которых $955 млн — гранты.

В октябре 2024 года лидеры стран G7 достигли консенсуса о предоставлении Украине кредита на сумму около $50 млрд, обеспеченного доходами от замороженных российских активов.

Было решено, что США предоставят до $20 млрд, Европейский Союз — до $35 млрд, Великобритания — почти $3 млрд. Позже стало известно, что еще $3 млрд передаст Япония.