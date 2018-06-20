Замглавы аппарата Белого дома, который организовывал встречу Трампа и Ким Чен Ына, ушел в отставку

Заместитель главы аппарата Белого дома Джо Хагин объявил о том, что уходит в отставку.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителей Белого дома.

Джо Хагин возглавлял команду, которая занималась подготовкой исторической встречи американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Отмечается, что он покинет свой пост 6 июля, после чего планирует вернуться к работе в частном секторе после того, как попробовал себя в нескольких государственных должностях.

"Джо Хагин был важным достоянием моей администрации. Он спланировал и осуществил самую продолжительную и одну из самых важных поездок, которую когда-либо совершал президент США. И он справился превосходно. Мы будем скучать по нему в Белом доме и еще больше во время поездок", - заявил американский президент Дональд Трамп.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".