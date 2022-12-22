…И Песков в костюме медведя. Семья замминистра обороны РФ тратит миллионы на роскошь, сам он зарабатывает на войне в Украине — расследование 22 декабря, 17:22 Заместитель министра обороны России Тимур Иванов и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отдыхают на Алтае (Фото:navalny.com)

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, курирующий сферу строительства, и его жена, светская львица Светлана, приобрели множество предметов роскоши, дорогие усадьбы и автомобили, каждый год, вплоть до 2022-го, арендовали шикарные яхты и виллы в Европе. Счета в сотни тысяч евро оплачивают фирмы, связанные с чиновником. Иванов после начала полномасштабной войны РФ против Украины попал в санкционные списки ЕС, однако супруга продолжает ездить за границу после фиктивного развода.



Об этом говорится в расследовании, которое опубликовала команда российского оппозиционера Алексея Навального. В распоряжении журналистов оказались письма из электронной почты Светланы Ивановой за 12 лет, в которых были «счета, планы домов, документы на яхты и виллы, чеки за антиквариат и украшения, подробности вечеринок и тысячи фотографий».

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НВ приводит основные факты о стиле жизни Ивановых и о роли замминистра в получении российскими фирмами подрядов на строительство в разбомбленном оккупантами Мариуполе.

Прораб Шойгу

Тимур Иванов работает в министерстве обороны РФ более 10 лет, отвечая в ведомстве за строительство. В частности, именно он занимался возведением храма вооруженных сил в подмосковной Кубинке, запомнившись тем, что восхищался одним из экспонатов — фуражкой Гитлера.

Летом 2022 года заместитель Сергея Шойгу был назначен ответственным за отстройку Мариуполя. «Сначала их армия полностью уничтожила город (тысячи трупов, братские могилы), а теперь Иванов там прогуливается и хвастается, что минобороны построит мариупольцам бассейн и ледовый каток», — пишут журналисты.

Иванов в оккупированном Мариуполе с совладельцем компании ОлимпСитиСтрой Александром Фоминым / Фото: navalny.com

Компании, непосредственно связанные с Ивановым, уже заработали на объектах в оккупированном Мариуполе, более 17 млрд рублей (почти 240 млн долларов), сказано в расследовании. Чаще всего как исполнитель работ фигурирует фирма ОлимпСитиСтрой.

Часть прибылей, как утверждают соратники Навального, идет на оплату личных счетов семьи Иванова. А счета эти — грандиозны.

Люкс и гламур

«Яхты. Вертолеты. Сен-Тропе. Роллс-Ройсы. Бриллианты. Вечеринки стоимостью десятки миллионов рублей», — так сайт Навального описывает образ жизни чиновника и его безработной супруги.

Тимур Иванов и Светлана Маниович поженились в 2009-м. Перипетии ухода бывшей телеведущей и тусовщицы от первого мужа, коллекционера Михаила Маниовича, к малоизвестному чиновнику освещался в глянцевой прессе. Тогда прозвучала сумма, которую Светлана тратит на свои дорогие хобби — 50 тыс. долларов в месяц. Иванов потянул такие расходы.

Супруги Ивановы / Фото: navalny.com

С 2010 года супруги каждое лето ездили в отпуск в Европу, проводя там по месяцу, чаще всего — на Лазурный берег. С 2013 по 2018 год, судя по письмам Ивановой, они потратили на аренду вилл в Сен-Тропе 850 тысяч евро, не менее 250 тысяч евро ушло на аренду яхт.

«Непрерывные вечеринки, тусовки и веселье. Каждый день рождения Светланы Маниович — событие! В 2018 году она праздновала его в Стамбуле. 50 гостей три дня развлекались: экскурсии, лодки, рестораны, музыканты. Праздник обошелся в 178 000 евро», — пишут расследователи.

Иногда замминистра устраивал семейные застолья в России, приглашая звезд эстрады и многочисленных друзей. «Главная звезда» вечеринок — пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков. На этом скриншоте Иванов прикрывает манжетом свитера часы спикера стоимостью в несколько миллионов рублей.

Фото: navalny.com

Снимок, где Песков выпивает с Ивановым, облачившись в костюм медведя, сделан во время отпуска двух гламурных семейств на Алтае.

Помимо этого, Светлана Иванова покупала:

коллекционную одежду и брендовую обувь;

эксклюзивные драгоценности ( в частности, кольцо за 104 тысячи долларов);

в частности, кольцо за 104 тысячи долларов); антиквариат;

иконы.



У четы два Роллс-Ройса — в Москве и во Франции. Второй, который используют во время каникул, в 2011 году обошелся в 120 тысяч евро без учета техобслуживания (согласно архиву писем Ивановой). А заработок чиновника за весь тот год был в четыре раза меньшим.

Семейству принадлежат особняк на Рублевке и дворянская усадьба XIX века на Пречистенке в Москве. Особняк записан на «Российскую Федерацию», усадьба — на фирму водителя Тимура Иванова.

Старинная усадьба в Москве стала "дворянским гнездом" Ивановых, пишет команда Навального / Фото: navalny.com

Компания, связанная с уже упоминавшимся ОлимпСитиСтроем, владеет домом площадью 2900 квадратных метров в Тверской области. Как выяснили журналисты, Тимур Иванов лично выбирал участок для загородного поместья, а его супруга получала от архитектора технические планы на главный дом и два гостевых флигеля.

Фото: navalny.com

Санкции ЕС и израильский след

«В марте этого года, в то самое время, когда под руководством ее мужа происходили самые страшные, самые невообразимые преступления — Мариуполь, Буча, обстрелы мирных городов, Светлана проводила время за шопингом и отдыхом — в комфорте и безопасности. Вдали от Путина и его русского мира», — пишет команда Навального.

Как Ивановой удалось выехать? Ее мужа включили в европейский санкционный список, но она и весной, и летом, и осенью беспрепятственно разъезжала по Франции и Великобритании, навещая старших детей.

Оказалось, в июне супруги оформили развод. «Ничего, свидетельствующего о реальном расставании Иванова и Маниович, нам найти не удалось. Скорее наоборот: незадолго до „развода“ она сменила фамилию на Иванова», — констатировали авторы.

Фото: navalny.com

Светская львица любит постить в соцсетях свои фотосессии «а-ля рюс», с платками, кокошниками и бусами. Она уверяет, что никто лучше нее не знает, как любить Россию.

Фото: navalny.com

При этом у Ивановой (Маниович) и ее детей от первого брака — паспорта граждан Израиля, утверждают журналисты, ссылаясь на утечку базы данных израильских избирателей. Жена замминистра обороны также до 2021 года владела квартирой в Тель-Авиве.