После отзыва о Герасимове Залужного начали упоминать в учебном процессе Академии Генштаба РФ — СМИ

14 июня, 11:18
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Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

После того как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что уважает «российскую школу военной науки», его фамилия начала появляться в учебном процессе ведущего военного вуза РФ. Об этом сообщает BBC News Украина, ссылаясь на источник оттуда.

Украинский генерал рассказывал об этом в интервью журналу Time, которое вышло в сентябре 2022 года. Тогда он сказал, что хорошо знает так называемую «доктрину [Валерия] Герасимова» и прочитал «все, что когда-либо писал» главком ВС РФ о ведении современной войны. Его Залужный назвал «умным».

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По словам собеседника BBC в Военной академии российского Генштаба, именно после этой статьи фамилию Залужного «начали вслух произносить» в стенах вуза.

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Он говорит, что до этого генерал был там «чем-то вроде лорда Волан-Де-Морта — того, чье имя нельзя называть». А на следующий день после выхода интервью Залужного начали вспоминать «не только в дискуссиях между преподавателями, но и в учебном процессе».

«Я думаю, вы понимаете, что похвала от врага ценнее, чем от друга, а „уважают даже враги“ — это настоящее признание, ведь сами себя мы хвалим и так», — заявил источник издания.

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Главнокомандующий ВСУ Залужный неоднократно заявлял, что россиян, которые развязали полномасштабную войну против Украины, «нужно убивать». В то же время он подчеркивает, что врага нельзя недооценивать: «Это сильный враг, которого тоже надо уважать ради победы».

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Валерий Герасимов Валерий Залужный Война России против Украины

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