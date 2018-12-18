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Закрывают школы и нарушено движение транспорта: Балканы накрыли сильные холода, есть погибшие

Сегодня, 21:00
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Из-за сильных холодов уже скончались несколько людей

На Балканские страны обрушились сильные холода, в результате которых  погибли несколько человек, сообщает Associated Press.

В результате сильных холодов в Сербии три человека замерзли насмерть.

В других странах региона непогода стала причиной нарушения движения транспорта, перебоев в электроснабжении и закрытия школ.

В центральной Сербии несколько сел остались без электричества. Власти предупредили граждан, чтобы они внимательно передвигались по улицам и паркам, поскольку с деревьев под тяжелым снегом падают ветки. В Боснии на два дня закрыли школы в центральных муниципалитетах Кониц и Ябланица. По некоторым заснеженным дорогам запретили проезд грузовикам и тяжелым транспортным средствам.

Боснийские власти также сообщили, что спасли группу мигрантов, которые заблудились в горном районе на границе с Хорватией. Их доставили в больницу. Двое мигрантов получили серьезные обморожения, пытаясь добраться до стран ЕС.

В Министерстве образования Румынии заявили, что после сильных снегопадов  закроют школы в западной и юго-западной части страны. Некоторые школы были закрыты уже в понедельник, в основном в западной части страны, из-за перебоев в подаче электроэнергии.

Теги:   Погода Балканы Зима

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