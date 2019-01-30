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Закрыты школы и отменены авиарейсы: северо-запад Англии накрыли сильные снегопады

Сегодня, 16:13
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EPA

В связи со снегопадами закрыли школы

Сильный снегопад в среду, 30 января, на северо-западе Англии стал причиной перебоев в работе аэропортов Манчестера и Ливерпуля, сообщает Sky News.

В аэропортах в течение некоторого времени были полностью закрыты взлетно-посадочные полосы. Работу аэропортов уже возобновили, однако пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своего рейса из-за возможных задержек.

В Ливерпуле и Манчестере также отменены занятия в большинстве учебных заведений. В Шотландии закрыто несколько десятков школ.

По прогнозам местных метеорологических служб, температура воздуха в Манчестере может опуститься до -11 градусов по Цельсию, что станет рекордно низким показателем, зафиксированным этой зимой в городе.

Напомним, что снегопады, которые накрыли Австрию и юг Германии в этом году, стали сильнейшими за последние 20 лет. Погибли не менее девяти человек, среди которых ребенок, приваленный деревом в Баварии.

Теги:   Аэропорт Школы Снегопад Англия

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