Как отметили молдавские чиновники, временно не работают сразу нескольку контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной (Фото: ГПСУ)

Работа шести контрольно-пропускных пунктов на границе между Украиной и Молдовой была временно приостановлена из соображений безопасности — после того, как вечером 17 ноября в воздушном пространстве Молдовы пролетели дроны .

Об этом пишет местное издание Newsmaker со ссылкой на данные пограничной полиции и таможенной службы страны

Как отметили чиновники, временно не работают следующие контрольно-пропускные пункты: Окница, Атаки, Унгры, Бричаны, Гриманкауц и Клокушна.

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В обоих молдавских ведомствах заявили, что приняли дополнительные меры для защиты граждан страны и пограничников.

Кроме того, президент Майя Санду выступила с заявлением после того, как был зафиксирован дрон типа «Шахед», двигавшийся с юга в направлении района Ботаника города Кишинева, сообщает издание Jurnal.md.

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«Сегодня вечером жители Кишинёва были встревожены тем, что беспилотники, запущенные в рамках войны, развязанной Россией, пролетают прямо над городом. Люди обеспокоены, потому что понимают — России безразлично и к нейтралитету, и к суверенитету, и к человеческой жизни. А когда Россия в телевизионной пропаганде делает вид, что заботится о судьбе Молдовы, но при этом посылает дроны к нам домой, — это свидетельствует о безграничном цинизме московского руководства», — заявила глава государства.

Кроме того, президент Санду добавила, что «Молдова стремится к миру и работает ради мира».

«У нас нет необходимых оборонных возможностей, чтобы защититься от дронов, которые ставят под угрозу нашу безопасность. Именно поэтому мы и впредь будем осуждать эту бесчеловечную войну и требовать введения санкций против России, пока она не будет вынуждена её прекратить. Мы и впредь будем поддерживать Украину, противостоящую агрессии, и инвестировать в национальную оборону с помощью дружественных стран», — резюмировала она.

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17 ноября во время массированной российской атаки на Украину дрон дважды нарушил воздушное пространство Молдовы, а впоследствии появилась информация о шахиде, летевшем в сторону Кишинева.

Как сообщили в Минобороны Молдовы, впервые дрон типа «Шахед» залетел в Молдову в 15:49 со стороны села Гребеники Одесской области и направился в сторону Тирасполя, после чего вернулся в Украину.

В 16:02 тот же беспилотник снова пересек границу — на этот раз со стороны Великоплоского Одесской области — и полетел в направлении села Малаешти Криулянского района.

Впоследствии молдавские военные получили информацию об ещё одном беспилотнике, который двигался с юга в сторону кишиневского сектора «Ботаника». Тогда правительство страны закрыло воздушное пространство страны.