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Лицо коррупции

Закрыли в комнате на полгода за стрижку: саудовская девушка сбежала от насилия в семье и была задержана в Таиланде

Сегодня, 23:08
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Иллюстративное фото

Фото из открытых источников

18-летняя Рахаф Мохаммед аль-Кунун прилетела в Бангкок из Кувейта в воскресенье, 6 января а тайская миграционная служба отказала ей во въезде.

Об этом пишет The Guardian.

Девушка заявляет, что в тайском аэропорту Суварнабуми ее остановили саудовские и кувейтские чиновники, которые забрали у нее паспорт. Эту информацию подтверждает правозащитная организация Human Rights Watch.

По словам Рахаф, ее опекун донес, что она путешествует без его разрешения. Она уверена, что на родине ей грозит тюрьма. Девушка уверена, что как только она выйдет из тюрьмы, ее убьют.

Причиной побега стало то, что Рахаф поддавалась физическому и психологическому насилию со стороны семьи:

"Моя семья очень строгая. Однажды меня закрыли в комнате на полгода за то, что я подстриглась ".

Кроме того, девушка уверена, что на родине ей грозит тюрьма, а затем смерть:

"Я на сто процентов уверена, что как только выйду из саудовской тюрьмы, меня убьют. Я напугана и теряю надежду".

В миграционной службе Таиланда заявили, что Рахаф отказали во въезде, поскольку она не имела при себе документов, денег и обратного билета. Там добавили, что девушка сбежала, чтобы избежать брака, и сейчас она находится в гостинице аэропорта. Представитель миграционной службы сказал, что власти Таиланда связалась с саудовским посольством по этому поводу. Он думает, что в понедельник девушку отправят в Саудовскую Аравию, поскольку это "семейные дела". О саудовских и кувейтских чиновниках, которые забрали у нее документы, он не вспомнил.

Заместитель директора Human Rights Watch в Азии Фил Робертсон возмутился по этому поводу:

"Какая страна позволяет дипломатам заходить в закрытую зону аэропорта и просто так забирать документы у пассажиров?"

Он добавил, что саудовские семьи могут "безнаказанно" совершать насилие над женщинами.

Теги:   Таиланд Саудовская Аравия

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