Представители Республиканской партии в Сенате США столкнулись с огромной дырой в бюджете из-за законопроекта президента США Дональда Трампа, сообщает 27 июня агентство Reuters .

«В пятницу ведущие республиканцы США столкнулись с огромной дырой в бюджете в своем обширном законопроекте о сокращении налогов и расходах, что означает, что они могут не уложиться в срок, установленный президентом Дональдом Трампом на 4 июля, поскольку им приходится переделывать десятки элементов, отклоненных беспартийным арбитром», — пишет издание.

Поскольку парламентарии Сената запретили сокращение расходов примерно на $600 млрд долларов, республиканцы должны будут пересмотреть большую часть пакета, который широко рассматривается как знаковый закон второго президентского срока Трампа, сообщает Reuters.

Новые меры включают в себя некоторые из самых спорных элементов законопроекта Трампа — к примеру, такие как ужесточение «налогов на поставщиков» Medicaid, которые, по опасениям некоторых республиканцев в Сенате, могут поставить под угрозу больницы в сельской местности.

«Летом этого года законодатели столкнутся с гораздо более серьезным сроком, когда им нужно будет повысить установленный страной потолок государственного долга или рискнуть катастрофическим дефолтом по долгу страны в размере $36,2 трлн долларов», — пишет Reuters.

Как пишет агентство, наряду с Medicaid, сокращение расходов также затронет программы помощи студентам и ограничит федеральную помощь «убежищам» — городам, которые не сотрудничают с федеральными иммиграционными службами. Эти сокращения составляют почти половину из $1,3 трлн, которые республиканцы в Сенате определили для частичной компенсации налоговых льгот на сумму $3,7 трлн долларов, предусмотренных законопроектом Трампа.

Республиканцы также отказались от «ответного налога» на иностранные инвестиции, который принес бы более $100 млрд, что еще больше усложнило бы бюджетную картину, подытожило агентство.

One Big Beautiful Bill Act — законопроект, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа и принятый Палатой представителей США 22 мая 2025 года с минимальным перевесом голосов (215−214).

Законопроект, также известный как H.R.1 Конгрессе, направлен на реализацию ключевых предвыборных обещаний Трампа, включая налоговые льготы, сокращение расходов, усиление безопасности границ и другие реформы.

26 июня агентство Reuters cообщило, что Дональд Трамп предложил Конгрессу внести изменения в оборонный бюджет США на 2026 год объемом $892,6 млрд — с акцентом на высокотехнологичных ракетах и дронах.

В частности, предложение Трампа предусматривает повышение зарплаты американским военнослужащим на 3,8%, инвестиции в новые боеприпасы и беспилотные технологии, а также сокращение численности гражданского персонала ВМС на 7286 человек. При этом президент США сокращает закупку новой техники — только 47 истребителей F-35, произведенных Lockheed Martin, по сравнению с 68, которые планировал Джо Байден на 2025 год.