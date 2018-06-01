01 июня 2018, пятница

Закончилась бумага для билетов. В столице Венесуэлы метро стало бесплатным

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Метро Каракаса стало бесплатным

Метро Каракаса стало бесплатным

Метрополитен столицы Венесуэлы Каракаса стал бесплатно перевозить пассажиров.

Как сообщает Reuters, на такой шаг руководство метро было вынуждено пойти из-за того, что закончилась бумага, на которой печатались билеты.

Отмечается, что бумагу для билетов Венесуэла закупает за рубежом. Однако власти страны в условиях жесткого экономического кризиса уже более года не предоставляла транспортной компании средства для покупки бумаги.

В результате руководители станций метро получили указание сделать вход для пассажиров бесплатным, если запас проездных документов заканчивается.

В метро Каракаса около 50 станций. За сутки оно перевозит более двух миллионов пассажиров.

Венесуэла находится в условиях жесткого экономического кризиса и вынуждена экономить на расходах.

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