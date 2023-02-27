Чем заболела Грузия. Почему Тбилиси собрался, по примеру Москвы, принять закон об иноагентах и к чему это ведет 27 февраля, 17:21 Эксклюзив NV Уличная акция в поддержку Украины в день годовщины полномасштабного вторжения РФ. Тбилиси, 24 февраля 2023 года (Фото:Zurab Javakhadze / REUTERS)

Провластные грузинские депутаты разработали уже два законопроекта о регистрации иностранных агентов, чем вызвали шквал критики в стране и на Западе. NV узнал, какова вероятность принятия такого закона и чем он угрожает Грузии.

В середине февраля депутаты грузинского антизападного движения Сила народа, которое входит в состав парламентского большинства и тесно связано с правящей партией Грузинская мечта, предложили принять законопроект О прозрачности иностранного влияния.

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По замыслу авторов документа, в Грузии должен быть создан открытый реестр агентов иностранного влияния, в который будут внесены все СМИ и некоммерческие юридические лица, которые получают более пятой части своего финансирования из-за рубежа. По их словам, законопроект был разработан по образцу аналогичных британского и американского законов. Впрочем, критики инициативы это отрицают, указывая на его сходство с российской и венгерской версиями.

«Грузинский законопроект больше похож именно на российский вариант [закона об иноагентах] - он совсем не такой как американский», — комментирует NV Корнелий Какачия, директор Грузинского института политики, профессор политологии Тбилисского государственного университета.