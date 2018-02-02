Закон о "бандеровской идеологии": премьер Польши отверг обвинения в ограничении свободы слова

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что изменения в закон об Институте национальной памяти не ограничивают свободу слова.

"Этот закон, без сомнения, не закроет рот исследователям, без сомнения, не ограничит свободу слова. Если кто-то хочет проводить исследования, или говорить, что отдельные лица были причастны к определенным преступлениям, отдельные польские бандиты принимали в этом участие, то они имеют право это делать", - заявил он, передает Укринформ.

По его словам, Варшава запретила употреблять определение "польские лагеря смерти", так как за уничтожение миллионов людей в концлагерях отвечает нацистская Германия, а не Польша.

Моравецкий также пригласил историков из Израиля и Германии в Польшу к общей дискуссии о событиях времен Второй мировой войны.

Он добавил, что поддерживает закон в нынешнем виде, однако содержание закона нужно дополнительно объяснить другим странам.

Напомним, 1 февраля верхняя и нижняя палаты парламента Польши приняли закон об Институте национальной памяти, который значительно расширяет полномочия учреждения в деле расследования "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени".

Этот закон предусматривает штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

Кроме того, вводятся штрафы и тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской резни, которую Варшава ранее признала геноцидом.

В ОБСЕ призвали президента Польши ветировать закон, потому что он ограничивает свободу выражения мнений.