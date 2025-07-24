Сенаторы США на фоне принятия закона № 12414 призвали Украину продолжать борьбу с коррупцией

Сенаторы США Линдси Грэм и Джин Шагин после принятия в Украине закона № 12414 заявили, что он подрывает ключевые антикоррупционные институты, в частности НАБУ и САП.

Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в среду, 23 июля.

«После Революции Достоинства Украина достигла огромного прогресса в реализации антикоррупционной повестки дня. Особенно поразительно, что этот прогресс происходил в условиях борьбы Украины с российской агрессией — и это является свидетельством чрезвычайной воли украинского народа. Мы обеспокоены тем, что недавнее принятие закона Верховной Радой, подписанного президентом Зеленским, подрывает значительную часть этого прогресса и противоречит боевому духу Украины, а также ожиданиям украинского народа и международного сообщества», — говорится в сообщении.

Реклама

По словам сенаторов, коррупция является одним из самых распространенных аргументов против дальнейшей поддержки Украины. В то же время они признали, что Украина продолжает достигать прогресса в этой сфере, и призвали правительство воздержаться от любых действий, которые могут этот прогресс обесценить.

Они добавили, что двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе остается значительной, поэтому в интересах как самой Украины, так и США необходимо соответствовать ожиданиям граждан и гарантировать, что структура управления обеспечивает экономическое процветание страны и дальнейшие американские инвестиции.

Ранее Зеленский на фоне протестов из-за принятия закона № 12414 провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, среди которых был, в частности генеральный прокурор.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Впоследствии Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

23 июля Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».