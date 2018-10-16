Захват заложницы в Кельне: полиция не исключила террористический мотив

Правоохранительные органы не исключают, что захват заложницы в здании главного железнодорожного вокзала Кельна был терактом.

Как заявила заместитель начальника кельнской полиции Мириам Браунс расследование ведется в различных направлениях, сообщает DW.

Она отметила, что полиция восстановила хронологию событий. Сперва мужчина вошел в расположенный на территории вокзала ресторан быстрого питания McDonald's. Там он бросил в посетителей "коктейль Молотова", в результате чего пострадала 14-летняя девочка. От зажигательной смеси вспыхнула ее одежда и ботинки. В результате реакции на дым включился установленный в заведении ороситель, предназначенный для пожаротушения.

После этого преступник ворвался в расположенную неподалеку аптеку. Он захватил в заложницы женщину и укрылся в прилегающих к основному залу с медикаментами подсобных помещениях. По предварительной версии, нападающий имел при себе огнестрельное оружие. Мужчина угрожал поджечь себя и заложницу. К ее телу он прикрепил несколько газовых баллончиков, а также ряд емкостей с зажигательной смесью.

Прибывший на место по вызову отряд полицейского спецназа принял решение штурмовать помещение ввиду серьезности угрозы. Внутрь были брошены две светошумовые гранаты, которые сдетонировали и отвлекли внимание преступника. После этого сотрудники спецназа проникли в аптеку. Через несколько минут операция была завершена. Мужчина получил крайне тяжелые ранения, однако бригаде медиков удалось его реанимировать, после чего он был доставлен в больницу, где ему была проведена экстренная операция. Заложница отделалась легкими травмами.

После завершения операции правоохранители нашли в подсобных помещениях вид на жительство, выданный властями города Кельна на 55-летнего гражданина Сирии. В настоящий момент следователи определяют национальность злоумышленника, а также то, мог ли документ принадлежать ему. Известно, что владелец обнаруженного вида на жительство, с 2016 года уже несколько раз попадал в поле зрения полиции - по подозрению в краже и угрозах насилия.

В ходе нападения преступник выкрикивал угрозы на арабском. По словам очевидцев, во время нападения мужчина утверждал, что принадлежит к группировке Исламское государство. Официально исламистская группировка эту информацию пока не подтвердила.