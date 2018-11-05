Захват заложников на почте в Италии: злоумышленник сдался полиции после семи часов переговоров

Франческо Амато, захвативший заложников на почте на севере Италии, после семи часов переговоров сдался полиции.
Об этом сообщает Repubblica.
Амато захватил в заложники пятерых работников почты в коммуне Реджо Эмилиа. При себе у него был кухонный нож, которым он угрожал. Никто из захваченных людей не пострадал.
Нападающий требовал поговорить с министром внутренних дел Сальвини. Его требование не было выполнено, но Амато решил сдаться полиции.
Ранее в итальянском городе Пьеве-Модолена скрывавшийся от правоохранителей член мафиозной организации Франческо Амато забаррикадировался в одном из почтовых отделений, захватив в заложники находившихся там людей.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования