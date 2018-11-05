Захват заложников на почте в Италии: злоумышленник сдался полиции после семи часов переговоров

Франческо Амато, захвативший заложников на почте на севере Италии, после семи часов переговоров сдался полиции.

Об этом сообщает Repubblica.

Амато захватил в заложники пятерых работников почты в коммуне Реджо Эмилиа. При себе у него был кухонный нож, которым он угрожал. Никто из захваченных людей не пострадал.

Нападающий требовал поговорить с министром внутренних дел Сальвини. Его требование не было выполнено, но Амато решил сдаться полиции.

Ранее в итальянском городе Пьеве-Модолена скрывавшийся от правоохранителей член мафиозной организации Франческо Амато забаррикадировался в одном из почтовых отделений, захватив в заложники находившихся там людей.