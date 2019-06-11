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«Заказали через одесскую группировку»: Додон заявил о подготовке покушения на его жизнь

Сегодня, 10:00
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«Заказали через одесскую группировку»: Додон заявил о подготовке покушения на его жизнь - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Игорь Додон рассказал, что на него готовилось покушение

Президент Молдовы Игорь Додон утверждает, что получил сообщение о заказе покушения на его жизнь.

Об этом он сказал в эфире молдавского телеканала TV8, сообщает Newsmaker.

Додон рассказал, что доверенное лицо сообщило, что его заказали «дагестанцам через одесскую группировку».

«Вот видите, как работает Демократическая партия в Молдове», — сказал Додон.

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Напомним, Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министра Павлу Филиппу. После этого он признал неконституционным указ президента Игоря Додона о выдвижении сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду на пост премьер-министра.

Ранее парламент Молдовы проголосовалза назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.

В то же время Конституционный суд страны постановил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными.

Кроме того, КС Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде.

24 февраля 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутата.

Теги:   Игорь Додон Молдова

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