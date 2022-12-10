Мужчину, захватившего заложников в Дрездене, ликвидировала полиция

10 декабря, 17:13
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Полиция проводит операцию по задержанию преступника в Дрездене, 10 декабря (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

Полиция проводит операцию по задержанию преступника в Дрездене, 10 декабря (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

В субботу, 10 декабря, в Дрездене 40-летний мужчина захватил заложников в одном из торговых центров. Позже он был убит в ходе спецоперации.

Об этом заявили в полиции, сообщает Der Spiegel.

Ранее сообщалось, что подозреваемый ранен и задержан. Двое заложников — сотрудник магазина и несовершеннолетний — не пострадали.

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По информации местных СМИ, преступник сначала попытался ворваться в здание редакции Радио Дрезден, устроив стрельбу там, а потом направился в сторону торговой галереи Альтмаркт.

Полиция работает на месте инцидента, 10 декабря (Фото: REUTERS/Matthias Rietschel)
Полиция работает на месте инцидента, 10 декабря / Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

В полиции сообщили, что еще утром обнаружили тело 62-летней женщины — матери 40-летнего подозреваемого. Мужчина, по заявлению правоохранительных органов, имел проблемы с психическим здоровьем.

Район Альтмаркт, где произошел инцидент, до сих пор оцеплен.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Германия Полиция Заложники Дрезден

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