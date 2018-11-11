Заговор военных в Германии: подозреваемые входили в неонацистскую фракцию

В Германии военные, подозреваемые в планировании убийства ряда немецких политиков, состояли в неонацистской фракции. Об этом сообщает The Daily Mail.
В группировке состояло около 200 военнослужащих.
Отмечается, что группировка имела связи с ассоциацией элитных солдат Uniter, в которую входят члены спецподразделений армии и полиции.
По информации издания, неонацисты создали секретные тренировочные лагеря на границе Германии и Швейцарии.
Также сообщается, что участники заговора собирались убивать лидеров диаспор беженцев, получивших убежище в Германии.
Напомним, в Германии раскрыли группу вооруженных военных, которые планировали убийства немецких политиков.
Группировка обсуждала убийство главы фракции Левые в бундестаге Дитмар Барч, главы МИД Германии Хайко Мааса, лидера партии Зеленые Клаудии Рот и бывшего президента Йоахима Гаука.
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