Загорелся в воздухе. На юге Афганистана разбился военный вертолет, есть жертвы

На юге Афганистана в провинции Кандагар потерпел крушение военный вертолет.

Как сообщает ToloNews со ссылкой на заявление Минобороны страны, в результате аварии погибли два человека, еще двое получили ранения.

Отмечается, что вертолет совершил аварийную посадку. Перед этим он загорелся в воздухе.

Ответственность за крушение вертолета, который перевозил военных, взяла на себя местная террористическая организация Талибан.