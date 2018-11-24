Загорелся в воздухе. На юге Афганистана разбился военный вертолет, есть жертвы

На юге Афганистана в провинции Кандагар потерпел крушение военный вертолет.
Как сообщает ToloNews со ссылкой на заявление Минобороны страны, в результате аварии погибли два человека, еще двое получили ранения.
Отмечается, что вертолет совершил аварийную посадку. Перед этим он загорелся в воздухе.
Ответственность за крушение вертолета, который перевозил военных, взяла на себя местная террористическая организация Талибан.
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