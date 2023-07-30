«Умирают за свободу Африки». Захарова придумала новые цели войны в Украине 30 июля, 18:55 Мария Захарова (Фото:МИД РФ)

Одиозная пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская армия воюет в Украине за «свободу Африки и всех людей на этой планете».

Об этом Захарова сказала во время выступления перед африканской делегацией на саммите Россия-Африка.

«За что мы сражаемся? Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а своими жизнями отстаивают право не только Африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными», — утверждает Захарова.

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Саммит Россия-Африка проходил 27−28 июля в российском Санкт-Петербурге.

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце назвала Саммит Россия — Африка пиар-шоу российского диктатора Владимира Путина.