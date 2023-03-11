Истерика на болотах. В России отреагировали на возможное переименование в Московию 11 марта, 14:12 В России не оценили идею переименования в Московию (Фото:Коллаж NV / Единая Россия / МИД РФ)

В России остро отреагировали на поручение президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру изучить возможность переименования России в Московию в ответ на соответствующую петицию.

Представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с пропагандистским заявлением о превращении Украины в «анти-Россию».



«Бункерный (это Захарова о Зеленском — ред.) каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство о попытке создания из Украины „анти-России“», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

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Отреагировал на возможное возвращение России исторического названия и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он традиционно заговорил о «нацизме» в Украине.

«Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt! (с немецкого: Свиная бандеровская империя. Точно! — ред.)», — написал Медведев.

Зеленский ранее рассмотрел петицию, в которой предлагают переименовать Россию в Московию и заменить термины российский на московский, а Российская Федерация — на Московская Федерация. Автор петиции, набравшей более 25 тысяч подписей, отмечает, что «историческим названием России является Московия».

Президент в ответ на петицию поручил премьер-министру Денису Шмыгалю вместе с научными учреждениями комплексно проработать этот вопрос.

Московия — историческое название России и ее государственных образований: Московского княжества, царства, империи. Происходит от столичного города — Москвы. Его употребляли в большинстве европейских языков и некоторых азиатских языках. Фигурирует на многих исторических картах XVI—XIX вв. , выпущенных в Европе, до и после переименования Московского царства в Российскую империю 22 октября 1721 года. В украинском языке также использовали термин Московщина.

