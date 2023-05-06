В России назвали «терактом» взрыв автомобиля с Прилепиным. Заявили о задержании вероятного подозреваемого 6 мая, 14:48 Остатки автомобиля, в котором был Захар Прилепин (Фото:Russia’s Investigative Committee in Nizhny Novgorod Region/Handout via REUTERS)

Российский следственный комитет квалифицировал взрыв автомобиля с российским пропагандистом Захаром Прилепиным как теракт. Заявили о задержании подозреваемого, который к нему может быть причастен.

В следственном комитете заявили, что около 11, в субботу, 6 мая, в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области сдетонировало взрывное устройство в автомобиле Audi Q7, где находился Прилепин. В результате взрыва погиб водитель, а его с ранениями доставили в больницу.

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Представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Вовк утверждает, что под Нижним Новгородом полиция задержала мужчину, «который может быть причастен к подрыву автомобиля», пишет Интерфакс.

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В субботу, 6 мая, росСМИ, а в позже и местные власти заявили о подрыве автомобиля российского пропагандиста Захара Прилепина. В его пресс-службе сказали, что он «в порядке», в то же время СМИ пишут, что его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Захар Прилепин — российский пропагандист, писатель, политик. Он член политсовета партии «Справедливая Россия». С 2014 года Прилепин посещал оккупированные Россией территории Донбасса. Там у него был ряд «должностей», в частности в 2015-м он стал «советником» ликвидированного главаря «ДНР» Александра Захарченко, а в 2016—2018 — «замкомандира батальона спецназовцев по работе с личным составом „армии ДНР“». В январе 2023 года он подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать против Украины. Входит в список людей, создающих угрозу нацбезопасности Украины.