Появились видео и фото с места взрыва автомобиля с Прилепиным 6 мая, 14:14 Остатки автомобиля, в котором ехал Захар Прилепин (Фото:Скриншот видео Telegram)

Следственный комитет РФ опубликовал первое фото с места взрыва автомобиля в Нижегородской области, где находился российский террорист-писатель Захар Прилепин.

В субботу, 6 мая, там заявили, что возбуждено уголовное дело по факту подрыва автомобиля Прилепина, где он «передвигался со своей семьей». Ранее ресурс Baza написал, что Прилепин ехал вместе с дочерью, но она «вышла из машини, а примерно за 100 метров произошел взрыв». Погиб водитель-охранник.

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Фото: Следственный комитет РФ

Также в соцсетях публикуют видео с места взрыва, на котором видно часть лежащего на крыше автомобиля и воронку. Как пишет ресурс 112, вероятное взрывное устройство находилось в нижней части двигателя машины и его могли наводить дистанционно. На других фото есть вертолет, на котором, по данным СМИ, Прилепина, хотели транспортировать в больницу.

Фото: Нижний №1

Фото: Нижний №1

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика.

В субботу, 6 мая, росСМИ, а в позже и местные власти заявили о подрыве автомобиля российского пропагандиста Захара Прилепина. В его пресс-службе сказали, что он «в порядке», в то же время СМИ пишут, что он ранен и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Захар Прилепин — российский пропагандист, писатель, политик. Он член политсовета партии «Справедливая Россия». С 2014 года Прилепин посещал оккупированные Россией территории Донбасса. Там у него был ряд «должностей», в частности в 2015-м он стал «советником» ликвидированного главаря «ДНР» Александра Захарченко, а в 2016—2018 — «замкомандира батальона спецназовцев по работе с личным составом „армии ДНР“». В январе 2023 года он подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать против Украины. Входит в список людей, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

