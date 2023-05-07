«У меня сломаны обе ноги». Прилепин «очнулся» и рассказал подробности покушения на него 7 мая, 21:36 Российский террорист-писатель Захар Прилепин (Фото:Скриншот)

Российский террорист-писатель Захар Прилепин «пришел в сознание» после того, как на него покушались, взорвав в машине. Он рассказал, что у него «сломанные обе ноги и еще там что-то».

Об этом Прилепин написал в своем Telegram-канале.



«Погиб мой родной человек, который работал моим охранником 8 лет. Саша Злой Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом», — отметил российский пропагандист.

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По словам Прилепина, после взрыва он «потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу».

«Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то», — написал российский террорист-писатель.

Прилепин добавил, что от взрыва могли погибнуть все находившиеся в машине.

«Мне сказали, что мин было две. Но этот парень испугался и сразу скрылся после первого взрыва. Если бы взорвал вторую, погибли бы все. Я действительно высадил дочь за 5 минут до взрыва», — утверждает россиянин.

В субботу, 6 мая, в Нижегородской области РФ взорвали автомобиль российского пропагандиста Захара Прилепина. В его пресс-службе заявили, что он «в порядке», в то же время СМИ писали, что его доставили вертолетом в больницу в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что после операции Прилепина не некоторое время ввели в кому.

Ответственность за попытку ликвидации Прилепина взяло партизанское движение Атеш.

В России подрыв автомобиля Прилепина назвали «терактом», а впоследствии заявили о задержании подозреваемого в покушении Александра Пермякова, которому предсказуемо приплели украинское гражданство и связи с украинскими спецслужбами.

В Офисе президента Украины намекнули, что за подрывом автомобиля Прилепина может стоять Кремль.

Захар Прилепин — российский пропагандист, писатель, политик. Член политсовета партии Справедливая Россия. С 2014 года Прилепин посещал оккупированные Россией территории Донбасса. Там у него был ряд «постов», в частности, в 2015-м он стал «советником» ликвидированного вожака «ДНР» Александра Захарченко, а в 2016—2018 — «заместителем командира батальона спецназначения по работе с личным составом армии ДНР». В январе 2023 года, по информации СМИ, он подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать против Украины. Входит в список людей, угрожающих нацбезопасности Украины.