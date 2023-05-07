«Он на пруду ловил куропаток». Российская полиция рассказала, как задержала подозреваемого в покушении на Прилепина 7 мая, 20:16 Российский полицейский, задерживавший подозреваемого на покушение Прилепина (Фото:Скриншот с видео)

МВД России опубликовало видео с сотрудниками полиции Нижнего Новгорода, которые рассказали как поймали Александра Пермякова, подозреваемого в покушении на российского террориста-писателя Захара Прилепина.

Об этом сообщает издание Медуза, ссылаясь на МВД России.



В ролике участковые Екатерина Сиротина, Дмитрий Воеводин и Александр Соколов поделились подробностями задержания подозреваемого в районе села Козлово.

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«Этот человек выходил из лесного массива. Наше служебное транспортное средство находилось непосредственно на выезде из села Козлово. Этот человек вышел, был остановлен сотрудниками полиции, мною совместно с двумя коллегами, в ходе чего была установлена личность этого гражданина. Этот человек вызвал у нас подозрение. Сразу этот человек говорил нам вещи, которые не являются действительностью: что он на пруду в этой местности ловил куропаток. Но на данном участке озера куропаток соответственно не было», – рассказал Воеводин.

Другой российский полисмен Соколов заявил, что у задержанного якобы обнаружили два паспорта.

«В кошельке у него было два паспорта — один Украины, а другой российский. Мы начали с ним разговаривать, и он признался. Конечно, были применены спецсредства к нему, наручники, его посадили в автомобиль и доставили в отдел полиции», - добавил Соколов.

В субботу, 6 мая, в Нижегородской области РФ взорвали автомобиль российского пропагандиста Захара Прилепина. В его пресс-службе заявили, что он «в порядке», в то же время СМИ писали, что его доставили вертолетом в больницу в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что после операции Прилепина не некоторое время ввели в кому.

Ответственность за попытку ликвидации Прилепина взяло партизанское движение Атеш.

В России подрыв автомобиля Прилепина назвали «терактом», а впоследствии заявили о задержании подозреваемого в покушении Александра Пермякова, которому предсказуемо приплели украинское гражданство и связи с украинскими спецслужбами.

В Офисе президента Украины намекнули, что за подрывом автомобиля Прилепина может стоять Кремль.

Захар Прилепин – российский пропагандист, писатель, политик. Член политсовета партии Справедливая Россия. С 2014 года Прилепин посещал оккупированные Россией территории Донбасса. Там у него был ряд «должностей», в частности, в 2015-м он стал "советником" ликвидированного вожака «ДНР» Александра Захарченко, а в 2016-2018 – «заместителем командира батальона спецназначения по работе с личным составом армии ДНР». В январе 2023 года, по информации СМИ, он подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать против Украины. Входит в список людей, угрожающих нацбезопасности Украины.