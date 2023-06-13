Еще одна загадочная смерть в РФ. Депутата из путинской партии нашли закопанным в подвале с ножевым ранением 13 июня, 12:20 Александр Колодич (Фото:Единая Россия)

Сообщается, что в понедельник, 12 июня, депутата Госдумы Ханты-Мансийского автономного округа Александра Колодича нашли закопанным в подвале своего дома с ножевыми ранениями.

С начала полномасштабного вторжения загадочно погибли более 40 известных деятелей РФ, сообщает британский таблоид The Sun.

Колодич был депутатом от партии Единая Россия, которая полностью подконтрольна российскому диктатору Владимиру Путину.

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По данным Следственного комитета РФ, Колодич якобы поссорился с садовником в собственном частном доме в Москве, после чего конфликт перерос в драку, в результате которой Колодич получил ранения.

Сообщается, что на его крики прибежала жена, но садовник пригрозил женщине оружием и она убежала, после чего подозреваемый закопал Колодича в подвале собственного дома и скрылся с места происшествия.

Отмечается, что садовник якобы признался в содеянном своему брату, а он сообщил о преступлении сыну Колодича и полиции.

Издание The Sun сообщает, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, погибли более 40 известных деятелей России, среди них олигархи, ученые и даже генералы.

«Многие из смертей являются „особо странными“, их признают самоубийством и быстро сметают под ковер российские власти», — говорится в сообщении.

16 ноября 2022 года погиб полковник Вадим Бойко. Сообщается, что в него пять раз выстрелили в собственном кабинете. При этом его смерть классифицировали как самоубийство.

26 декабря российского политика Павла Антова нашли мертвым в отеле. Его смерть произошла всего через несколько дней после того, как он раскритиковал войну Путина против Украины.

20 мая 2023 года умер заместитель министра науки и высшего образования РФ, который частным образом осуждал вторжение Путина в Украину. Ему внезапно стало плохо во время возвращения с Кубы.

«Режим Путина, конечно, никогда ни в чем не признавал — и всегда относился к смертям своих врагов с хрупкой улыбкой», — отмечают в издании.