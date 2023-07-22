Еще одна загадочная смерть. В РФ умер 40-летний основатель компании, которая помогала спецслужбам следить за пользователями 22 июля, 14:09 В России в возрасте 40 лет умер основатель группы IT-компаний ИКС холдинг Антон Черепенников (Фото:Wikipedia)

В России умер 40-летний Антон Черепенников, основатель группы IT-компаний ИКС холдинг, которая принимала активное участие в отслеживании пользователей интернета, сообщают росСМИ.

Отмечается, что предварительная причина смерти — остановка сердца.

Сообщается, что Черепенников участвовал в реализации закона об изоляции Рунета.

Кроме того, он входил в совет директоров российской телекоммуникационной компании Мегафон, а до 2019 года владел киберспортивной командой Virtus.pro.

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25 февраля 2023 года Черепенников и холдинг, который он возглавлял, были включены в санкционный список США.

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