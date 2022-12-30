В России «внезапно» скончался ведущий конструктор российских ракет 30 декабря, 16:08 Владимир Нестеров (Фото:khrunichev.ru)

Российский разработчик ракет-носителей Владимир Нестеров скончался в возрасте 73 лет. Перед смертью режим российского диктатора Владимира Путина обвинил его в мошенничестве и растрате.

О смерти россиянина сообщает российский комический Центр им. Хруничева, который Нестеров возглавлял с 2005 по 2012 годы. Причина смерти не уточняется.

Нестеров участвовал в создании российской ракеты-носителя Ангара, которую Путин надеялся использовать для первых российских космических полетов.

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Также Нестеров долгое время занимался разработками ракет и связанных с космосом систем, среди них многоразовая космическая система Энергия-Буран, ракеты — Зенит, Буран, Союз-2, Протон-М и другие.

Как сообщает таблоид The Sun, перед смертью Нестерова обвинили в крупных хищениях, его подозревали в мошенничестве и растрате. Следственные органы РФ предъявили ему обвинение в нанесении ущерба бюджету на 5,3 млрд рублей. Отмечается, что дело о хищении так и не дошло до суда к моменту его смерти.

25 декабря в Москве в возрасте 69 лет внезапно умер российский генерал Алексей Маслов, занимавший должность главнокомандующего Сухопутными войсками РФ в 2004—2008-х гг., а позже — главного военного представителя России при НАТО.

А 24 декабря в России на 67-м году жизни внезапно умер Александр Бузаков — генеральный директор Адмиралтейских верфей, где строили подлодки, из которых в частности обстреливают Украину.