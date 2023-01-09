Создатель крылатых ракет Калибр скончался в России 9 января, 19:28 Диктатор РФ Владимир Путин и Павел Камнев (Фото:РИА Новости/Telegram)

В РФ скончался создатель крылатых ракет Калибр Павел Камнев, сообщают российские пропагандистские СМИ.

Россиянину было 85 лет. В концерне Алмаз-Антей, научным руководителем которого был Камнев, отметили, что он «принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов». Он также руководил работами по созданию образцов ракетного вооружения для различных родов российских войск.

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До назначения на должность научного руководителя концерна Камнев возглавлял конструкторское бюро Новатор, где разрабатывались Калибры.

Это не первая смерть топ-чиновника военной промышленности РФ за последние недели.



30 декабря стало известно, что российский разработчик ракет-носителей Владимир Нестеров скончался в возрасте 73 лет. Перед смертью режим российского диктатора Владимира Путина обвинил его в мошенничестве и растрате.

А 24 декабря в России на 67-м году жизни внезапно умер Александр Бузаков — генеральный директор Адмиралтейских верфей, где строили подлодки, из которых в частности обстреливают Украину.