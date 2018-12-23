Задымление на шахте в Соликамске: погибло девять рабочих Сегодня, 14:44 181 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео Опасный Журналист / Facebook Пожар на шахте в Соликамске

Спасатели обнаружили девять тел рабочих , которые были заблокированы и погибли из-за задымления на руднике Уралкалия в Соликамске, Российская Федерация, передает ТАСС ссылаясь на оперативный штаб на месте ЧП.

Вечером в субботу, 23 декабря произошло задымление в шахте компании Уралкалий. Всего на шахте работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять сотрудников подрядной организации УС-30.

Пожар возник на глубине 340 метров, глубина шахты составляет 500 метров.

По словам представителей Уралкалия, задымление было связано с работами в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена, строительный мусор.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек").