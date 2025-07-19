В Ростовской области России обломки беспилотников повредили железную дорогу, из-за этого задержались 75 поездов

Объявления о задержках поездов на вокзале в Ростове в ночь на 19 июля (Фото: Privet-Rostov.ru via Telegram)

Утром 19 июля предприятие Российские железные дороги сообщило о повреждении контактной сети в результате падения обломков дронов. Тогда сразу задержали более 50 поездов дальнего следования и отменили ряд пригородных электричек.

Вечером 19 июля дочернее предприятие Российских железных дорог Федеральная пассажирская компания сообщило, что задерживаются уже 75 пассажирских поездов дальнего следования, опубликовав их список. Ряд поездов из этого списка направляются в Москву и Санкт-Петербург.

Утром 4 июля Украина атаковала Азовский оптико-механический завод в Ростовской области РФ по меньшей мере 10 новейшими дронами, похожими на российские шахеды.

В ночь на 23 июня Силы обороны нанесли удар по нефтебазе комбината Атлас в Ростовской области РФ. Особенностью этой атаки стал тот факт, что Генштаб ВСУ отметил, что удар был нанесен Силами специальных операций во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией Украины. Это сообщение является нетипичным, поскольку почти все атаки на нефтебазы осуществляются с помощью БПЛА. Операторами БпЛА, атакующих тыловые объекты РФ, являются подразделения СБУ, ГУР, некоторые подразделения ВСУ и Сил специальных операций. Анализ всех сообщений Генштаба за последние годы показывает, что это первое упоминание о Ракетных войсках и артиллерии в контексте ударов по глубокому тылу РФ.

5 июня российские СМИ сообщали, что беспилотники атаковали аэродром Миллерово в Ростовской области России.