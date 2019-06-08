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Задержанный журналист в РФ: у Голунова сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер

Сегодня, 14:15
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Задержанный журналист в РФ: у Голунова сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер - фото

REUTERS/Anton Zverev

У задержанного Голунова сотрясение мозга

Врач скорой помощи, который осмотрел задержанного корреспондента Медузы Ивана Голунова, диагностировал у него сотрясение головного мозга, гематому и подозрение на перелом ребер.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на главу правозащитной группы Агора Павла Чикова.

Врач заявил о необходимости отправить Голунова в больницу и сделать рентген. Однако полиция отказала журналисту в госпитализации.

Ранее Голунов сообщал, что его избили после задержания, ударили по голове и протащили по полу. Один из полицейских надавил ему ногой на грудь.

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Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.

Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Теги:   Россия Нападение на журналистов

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